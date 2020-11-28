YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ligin 10.haftasında Pazartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor ligin 10.haftasında Pazartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan. Ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 1 puanla gelecek haftalar adına umut veren Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak seri galibiyetle almayı hedefliyor. Kayserispor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
30 Kasım Pazar günü oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük maç saat 19.30’da başlayacak. Zorlu doksan dakikayı Alper Ulusoy yönetecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:27
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.