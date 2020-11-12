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Kayserispor ligin en az gol atan takımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, ligde geride kalan 8 hafta sonunda sadece 4 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken sadece 4 gol attı.

Kayserispor ligin en az gol atan takımı

Hes Kablo Kayserispor, ligde geride kalan 8 hafta sonunda sadece 4 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken sadece 4 gol attı. Kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar, ligin en az gol atan takımı oldu. Hes Kablo Kayserispor attığı 4 golün 3’ünü yabancılar atarken, 1 golü ise yerli isim kaydetti. Sarı-Kırmızılı takımda Zoran Kvrzic, Pedro Henrique, İlhan Parlak ve Wilfried Kanga gol atan isimler oldu.
Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (Zoran Kvrzic)
Alanyaspor 2-0 Kayserispor
Kayserispor 1-3 Erzurumspor (Pedro Henrique)
Ankaragücü 0-1 Kayserispor (İlhan Parlak)
Kayserispor 1-3 Sivasspor (Wilfried Kanga)
Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor
Kayserispor 0-1 Hatayspor

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