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Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, taktiksel çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, hava yolu ile İstanbul'a geçerek kampa girecek.

Sarı-kırmızılı kafilede, kırmızı kart cezalıları Bernard Mensah ve Diego Angelo yer almazken, kart cezası sona eren Gustavo Campanharo kadroya dahil oldu.

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