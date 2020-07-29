Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, küme düşmenin kaldırılması ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2019-2020 futbol sezonunda küme düşmenin kaldırılması yönünde alınan kararı doğru bulduğunu ifade etti. Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar sonrasında Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor Süper Lig’de mücadele etmeye devam edecekler. Pandemi gibi özel bir durumdan dolayı alınan bu kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca ikinci yarıda zor bir görevi üstlenerek büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan Kayserispor’umuzun Başkanı Berna Gözbaşı ile yönetimine, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

