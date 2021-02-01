YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

01.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile sözleşme yaptı.Süper Lig’in 2.yarısına galibiyetle başlayarak moral depolayan ve ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile sözleşme yaptı.
Süper Lig’in 2.yarısına galibiyetle başlayarak moral depolayan ve ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Kadrosuna Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Anton Maglica, Karlo Muhar, Melik Okutan ve Kevin luckassen’i katan sarı kırmızılılar son olarak Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada stoper futbolcu Paz ile ilgili olarak "Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuen Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" cümleleri kurarken Sabovic ile ilgili olarak da "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı

Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı

Araçtan düşen kadın ezilme tehlikesi geçirdi

Araçtan düşen kadın ezilme tehlikesi geçirdi

Kocasinan Belediye Meclisinden esnafa müjdeli haber

Kocasinan Belediye Meclisinden esnafa müjdeli haber

Olgunharputlu ve Bozlak’tan Kabakcı’ya ziyaret

Olgunharputlu ve Bozlak’tan Kabakcı’ya ziyaret

Develi’de DSİ Bölge Müdürlüğüyle yatırımlar toplantısı yapıldı

Develi’de DSİ Bölge Müdürlüğüyle yatırımlar toplantısı yapıldı

Develi’de DSİ Bölge Müdürlüğüyle yatırımlar toplantısı yapıldı

Develi’de DSİ Bölge Müdürlüğüyle yatırımlar toplantısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.