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Kayserispor Situm’u gönderecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 08:52 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Mario Situm ile yolları ayıracak.2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvatistan’tan transfer edilen Mario Situm’un sözleşmesi feshedilecek.

Kayserispor Situm’u gönderecek

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Mario Situm ile yolları ayıracak.
2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvatistan’tan transfer edilen Mario Situm’un sözleşmesi feshedilecek. Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili gelen teklifleri değerlendiriyor. Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, takıma önemli takviyeler yapıldığını ancak bir iki takviye daha yapılması için çaba harcandığını söyledi. İsa Gün, "Yabancı oyuncularımızdan Antony Uzoddima Giresunspor’a kiralandı. Mario Situm ile ilgili en uygun teklifi değerlendirmek istiyoruz. Situm’u da gönderirsek yabancı kontenjanımızda yer açılır. O zaman bir oyuncu daha kadromuza katabiliriz" dedi.

Kayserispor Situm’u gönderecek

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