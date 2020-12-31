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Kayserispor Store hizmete girecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2020 19:16 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkan yardımcısı İsa Gün, bu ay içerisinde Kayserispor Store’nin hizmete gireceğini söyledi.Hes Kablo Kayserispor taraftarının merakla beklediği Kayserispor Store bu ay içerisinde hizmete girecek.

Kayserispor Store hizmete girecek

Hes Kablo Kayserispor Başkan yardımcısı İsa Gün, bu ay içerisinde Kayserispor Store’nin hizmete gireceğini söyledi.
Hes Kablo Kayserispor taraftarının merakla beklediği Kayserispor Store bu ay içerisinde hizmete girecek. Ekonomik sıkıntılar içerisinde mücadele veren sarı kırmızılı kulüpte, store görevini üstlenen başkan yardımcısı İsa Gün, taraftarlara müjdeli haberi verdi.
Hes Kablo Kayserispor kulübünün resmi ürünlerinin satılacağı Kayserispor Store bu ay içerisinde hizmete girecek. Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, "Yönetici arkadaşlarımız ile üstlendiğimiz store görevinin sonuna geldik diyebilirim. Ocak ayı içerisinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan mağazamız hizmete girecek. İçerisinde 10-15 çeşit ürün bulunacak. Siparişler verildi ve kısa süre içerisinde siparişlerimiz gelecek. Sonrasında ürünlerimiz Store vitrinlerinde yerini alacak" dedi.
Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, yeni mağazada ürün sıkıntısı çekilmeyeceğine inandığını da söyleyerek, "Kayserispor’umuz değerli taraftarı ve futbolseverlerin keyifle alışveriş yapıp, kulübümüze destek olacağı storenin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" cümleleri kullandı.

Kayserispor Store hizmete girecek

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