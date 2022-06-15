Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Çağdan Atan, 2020-2021 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.



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