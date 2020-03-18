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Kayserispor TFF’ye tepki gösterdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 08:50 | Son Güncelleme

TFF’nin liglerin tatil edilmeyeceği yönündeki açıklamasına Kayserispor yöneticileri tepki gösterdi.Çin’den dünyaya yayılan Korona Virüsü yüzünden Avrupa’da bir çok Federasyonun, ligleri askıya almasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yönde bir karar açıklamaması büyük tepki çekti.Bir çok futbolcu ve futbol adamı, TFF’nin kararına tepki gösterirken Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, eleştiri yöneltti.

Kayserispor TFF’ye tepki gösterdi

TFF’nin liglerin tatil edilmeyeceği yönündeki açıklamasına Kayserispor yöneticileri tepki gösterdi.
Çin’den dünyaya yayılan Korona Virüsü yüzünden Avrupa’da bir çok Federasyonun, ligleri askıya almasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yönde bir karar açıklamaması büyük tepki çekti.
Bir çok futbolcu ve futbol adamı, TFF’nin kararına tepki gösterirken Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, eleştiri yöneltti. Mustafa Tokgöz açıklamasında “Akla mantığa sığmayan bir karar. Hangi takıma virüs taraması yaptınız? Hangi oyuncudan yada kulüp çalışanından kan örneği aldınız? Gideceğimiz hava yolunda, otelde, statta Korona Virüs olmadığını garanti eder misiniz? Sağlık Bakanlığı evde kal derken biz neden çıkıyoruz? Oyuncular maça çıkarken maske takacak mı? Oyunda en az 1 metre mesafe olacak mı? Bu kararı alan TFF yöneticilerini maçlara maskesiz ve oyuncularla maç öncesi ve sonrası olmak üzere nefes nefese sohbete davet ediyorum” dedi.
Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Ali Kaynar da, sosyal paylaşım sitesinden “İnsanların hayatı bu kadar ucuz mu? Avrupa, ligleri iptal ediyor. Biz, bir şey yokmuş gibi mi davranacağız. Hani evden çıkmayacaktık” diye tepki gösterdi.

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