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Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçının canlı yayın bilgisi ve ilk 11'ler!

01.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma, Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçının canlı yayın bilgisi ve ilk 11'ler!

Kayserispor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Trabzonspor maçına ilişkin detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

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KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK KİMDİR?

Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.

24 yaşında iken evlenmiştir. Ümit Öztürk Süper Lig Hakemi klasmanında görev almaktadır.

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