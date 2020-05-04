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Kayserispor U17 takımın golcüleri

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor U17 takımının attığı 44 golün 21’ini iki isim kaydetti.Spor Toto Gelişim Elit U17 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından çalışmalarını video konferans yönetimi ile gerçekleştiriyor.

Kayserispor U17 takımın golcüleri

Hes Kablo Kayserispor U17 takımının attığı 44 golün 21’ini iki isim kaydetti.
Spor Toto Gelişim Elit U17 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından çalışmalarını video konferans yönetimi ile gerçekleştiriyor. Sarı-Kırmızılılar 25 hafta sonunda topladığı 38 puanla 9.sırada yer alıyor.
25.hafta sonunda 23 maça çıkarken 2 maçı ise hükmen kazanan sarı kırmızılı takım, rakip kalelere 44 gol atmayı başardı. Atılan 44 golün 21’ini Yunus Emre Kılınç ve Mehmet Eray Özbek kaydetti. Takımın en golcü oyucusu 11 golle forvet Yunus Emre Kılınç olurken, 10 golle takım kaptanı Mehmet Eray Özbek ise ikinci sırada yer alıyor.
İşte gol dağılımı;
11 gol - Yunus Emre Kılınç
10 gol - Mehmet Eray Özbek
5 gol - Ethem Balcı
4 gol - Hayrullah Erkip
3 gol - Göktuğ Yayla
1 gol -Halil Can Durmuş, Emre Demir, Mustafa Adaktı, Alperen Elmas ve Enes Koçoğlu

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Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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