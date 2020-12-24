YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi

Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; Süper Lig’de geride kalan 13 haftada VAR tarafından verilen kararlardan şikayetçi.Süper Lig’in 13 haftalık bölümünü 2 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet ile 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararları ön plana çıktı.

Kayserispor VAR kararlarından şikayetçi

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; Süper Lig’de geride kalan 13 haftada VAR tarafından verilen kararlardan şikayetçi.
Süper Lig’in 13 haftalık bölümünü 2 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet ile 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararları ön plana çıktı. Video Hakem Sistemi (VAR)’nin de futbolun içerisine girmesi sonrasında hataların azalması beklenirken, tam tersinin yaşanıyor olmasından Kayserispor kulübü de mustarip. Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 13 haftanın 7’sinde oynadığı maçlarda VAR kararlarından şikayet etti. Kayserispor Kulübü Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de, yaptığı açıklamada VAR kararlarından şikayetçi olduklarını ifade etmiş ve adil bir yönetim beklediklerini dile getirmişti.
Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında, deplasmanda oynadığı Alanyaspor, Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında VAR kararlarından memnun kalmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:43
İkindi
15:08
Akşam
17:28
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.