Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, sırf ligi tamamlamak adına insan sağlığını tehlikeyle atacak kararlar almanın yanlış olduğunu söyleyerek, "Taraftar olmadan futbol oynamak, oynatmak anlamlı değil" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Haziran ayı içerisinde ligleri başlatacağı yönündeki duyurusu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Futbolun doğasında taraftar var. Taraftarın olmadığı bir oyunun bir anlamı yok. Şu an Covid-19 virüs salgını devam etmekte. Günde binlerce tanı var. Ölüm sayıları yüksek. Bu ortamda bir tarih belirlemek bile çok doğru değil. Bu ortamda lig başlarsa sonuçları ve bedeli ağır olabilir. Daha sorumlu davranmalıyız. Böyle ortamda futbol başlarsa, bu sezonu geçtim önümüzdeki sezon bile tehlikeye girer" dedi.

Taraftarlar sorumlu Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Bir değil, iki değil tam 8 maç taraftarsız olacak. Boş tribünler çok anlamsız. Taraftar demek, takımın yanında iyi günde kötü günde yanında olmak demek. Taraftar demek, Deplasman demek aç susuz gitmek demek. Taraftarsız, statlar boş bir beton yığınıdır. Taraftarsız maçları başlatmak sadece işin ekonomik kısmını hareketlendirmek demektir. Futbolun doğasında ekonomi yok" cümleleri kurdu.

Haziran ayı için alınan tarihin daha ileriye tehir edilmesi gerektiğini savunan Süleyman Akın, "Teknik heyet sağlığı, çalışan sağlığı, sporcu sağlığı şu an için çok daha önemli. Temastan kaçınmamız gereken dönemlerde aynı sahada 22 futbolcu birbirine dokunmadan mı oynayacak. Soyunma odasında nefes almadan mı oturulacak. Koridorlar nefes almadan mı geçilecek. Lig başlangıcı için, Ağustos ayına kadar duruma bakılmalı vaka sayılarına göre hareket edilmeli. Durum aynı şekilde ciddiyetini koruyorsa tescil edilmeli. Ligin üst sıraları için bir play-off durumu olabilir. Aşağısı için düşme kalkmalı. Alt ligden 2 takım lige çıkarılıp 20 takımlı bir lig yapılmalı. Avrupa’daki üst düzey ligler 20 takımlı. bu modem bu sezon için en uygunu. Böylece hem ligi sağlıklı bir şekilde noktalandırırız hem de Covid-19 salgınından uzak durulmuş olur" açıklaması yaptı.

Süleyman Akın, TFF’nin önümüzdeki günlerde bu kararını gözden geçirip revize edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

