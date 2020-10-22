YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’a sevindirici haber

Kayserispor’a sevindirici haber

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Kayserispor’a sevindirici haber

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı. Testi pozitif çıkan 4 oyuncunda testleri negatife döndü ve takıma katıldılar.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da 20 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde yapılan test sonuçları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “20.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Geçen hafta testi pozitif çıkan futbolcumuzun da yeni yapılan testi negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı takımda Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Joseph Attamah ve Cristian Sapunaru’nun test sonuçları pozitiften negatife döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Yatağan’da kaza: 1 yaralı
Yatağan’da kaza: 1 yaralı
Vali Su, model fabrika ve inovasyon merkezinde incelemelerde bulundu
Vali Su, model fabrika ve inovasyon merkezinde incelemelerde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:28
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Ayşen Eczanesi
Bunyan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.