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Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor.

Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 hafta önce ertelenen liglerin ardından teknik heyet ve futbolcular bir anca karanın açıklanmasını bekliyor.
Teknik heyetin hazırladığı özel program çerçevesinde bireysel çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı karara göre hareket edecek.
Süper Lig takvimine göre planlama yapacak olan sarı kırmızılı takım, bir an önce kararın gelmesini bekliyor.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:05
Öğle
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İkindi
16:22
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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