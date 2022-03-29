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Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

29.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gustavo Campanharo: "Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız geldiği zaman çok daha iyi oynuyoruz"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Gustavo Campanharo, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin sonlarına yaklaşıldığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte daha rahat olabilmek ve ligi iyi bir yerde bitirebilmek için puana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Campanharo, "Çok önemli bir maç, önemli bir rakip. Biz de bu hafta iyi çalıştık. Karşılaşmaya iyi konsantre olmak gerekiyor. Elimizden geleni yapıp puan almak istiyoruz. Kupada Fenerbahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız geldiği zaman çok daha iyi oynuyoruz." diye konuştu.

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