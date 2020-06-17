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Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.06.2020 21:50 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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