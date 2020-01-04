Kayserispor'da kulüp tesislerine eski başkan Recep Mamur'un adı verildi

"Biz aslında yaşarken insanlara övgüde çok cimri davranan bir toplumuz. Şimdi rahmetli Turgut Özal'ı düşünüyorum, hayatı boyunca millet canına okudu. Ben, Allah için çok sevdim ancak burnundan fitil fitil getirdiler. Ölünce gördüm ki sokaklar taştı, herhalde Fatiha okumayan bir tek Allah'ın kulu kalmadı. Yaşarken de yapsaydınız ne olurdu? Adam, Türkiye'yi dünyaya açtı. Dünya ile entegre eden bir adam ama canına okuduk hep beraber. Hayattayken birisini kolay kolay övmeyiz ama ölünce arkasından övgüler dizeriz. Güdük boylu adamı bile selvi boylu yaparız. Bugün tersi oluyor, hayattayken uzun yıllar beraber olacağımız Recep Mamur'un adını da tesisimize vererek ölümsüzleştiriyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, tesislerde düzenlenen törende, bir vefa borcunu yerine getirmek için toplandıklarını, tesisin yeni adının kulübe uzun yıllar emek veren Recep Mamur olarak değişeceğini söyledi.

Özhaseki, Kayserispor ile ilgili bir hatırasını da şöyle anlattı:

"Futbolcu Gökhan Ünal'ın transferinden 10 milyon dolar aldık. Yöneticiler, o dönemde 'Bizi kandırdınız arkadaşlar.' dedi. Ne olduğunu sorduk, '10 milyon dolara verdiniz.' dediler. Biz de hesaplarına geldiği için aldıklarını söyledik. 'Beğenmiyorsanız geri verin.' dedik. Onlar da verdikleri parayı verip öyle futbolcuyu alacağımızı sandılar. Ne vereceğimizi sordular, '500 bin dolar verelim.' dedik. Ciğerlerine kan damladı. 10 milyon dolar vermişlerdi adamlar. O paralarla futbolcular aldık ve bu tesislerin yapımına başladık."

- Gözbaşı: "Kentin kenetlenmesi şart"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe büyük emeği geçen Recep Mamur'un ismini ölümsüzleştireceklerini vurguladı.

Kayserispor'un herkesin sahip çıkması gereken bir değer olduğunu belirten Gözbaşı, "Kayserispor'a çivi çakan herkes bizim için çok değerli. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olarak yola çıktım. Kayserispor için çalışıyorum ama kentin kenetlenmesi şart. Gün, takıma destek olma, eli taşın altına koyma günüdür." diye konuştu.