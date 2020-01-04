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  4. Kayserispor'da kulüp tesislerine eski başkan Recep Mamur'un adı verildi

Kayserispor'da kulüp tesislerine eski başkan Recep Mamur'un adı verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: "Hayattayken birisini kolay kolay övmeyiz ama ölünce arkasından övgüler dizeriz. Bugün tersi oluyor, hayattayken Recep Mamur'un adını tesisimize vererek ölümsüzleştiriyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor'un tesislerine, uzun yıllar sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan Recep Mamur'un adı verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, tesislerde düzenlenen törende, bir vefa borcunu yerine getirmek için toplandıklarını, tesisin yeni adının kulübe uzun yıllar emek veren Recep Mamur olarak değişeceğini söyledi.

Recep Mamur'un geçmişte yaptıklarına karşı vefa borcunu yerine getirdiklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz aslında yaşarken insanlara övgüde çok cimri davranan bir toplumuz. Şimdi rahmetli Turgut Özal'ı düşünüyorum, hayatı boyunca millet canına okudu. Ben, Allah için çok sevdim ancak burnundan fitil fitil getirdiler. Ölünce gördüm ki sokaklar taştı, herhalde Fatiha okumayan bir tek Allah'ın kulu kalmadı. Yaşarken de yapsaydınız ne olurdu? Adam, Türkiye'yi dünyaya açtı. Dünya ile entegre eden bir adam ama canına okuduk hep beraber. Hayattayken birisini kolay kolay övmeyiz ama ölünce arkasından övgüler dizeriz. Güdük boylu adamı bile selvi boylu yaparız. Bugün tersi oluyor, hayattayken uzun yıllar beraber olacağımız Recep Mamur'un adını da tesisimize vererek ölümsüzleştiriyoruz."

Özhaseki, Kayserispor ile ilgili bir hatırasını da şöyle anlattı:

"Futbolcu Gökhan Ünal'ın transferinden 10 milyon dolar aldık. Yöneticiler, o dönemde 'Bizi kandırdınız arkadaşlar.' dedi. Ne olduğunu sorduk, '10 milyon dolara verdiniz.' dediler. Biz de hesaplarına geldiği için aldıklarını söyledik. 'Beğenmiyorsanız geri verin.' dedik. Onlar da verdikleri parayı verip öyle futbolcuyu alacağımızı sandılar. Ne vereceğimizi sordular, '500 bin dolar verelim.' dedik. Ciğerlerine kan damladı. 10 milyon dolar vermişlerdi adamlar. O paralarla futbolcular aldık ve bu tesislerin yapımına başladık."

- Gözbaşı: "Kentin kenetlenmesi şart"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe büyük emeği geçen Recep Mamur'un ismini ölümsüzleştireceklerini vurguladı.

Kayserispor'un herkesin sahip çıkması gereken bir değer olduğunu belirten Gözbaşı, "Kayserispor'a çivi çakan herkes bizim için çok değerli. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olarak yola çıktım. Kayserispor için çalışıyorum ama kentin kenetlenmesi şart. Gün, takıma destek olma, eli taşın altına koyma günüdür." diye konuştu.

Gözbaşı, Kayserispor'a geldiği günden beri yaptığı faaliyetlerle takımın hareket alanını gece gündüz çalışarak artırdığını söyledi.

Kayserispor'a faydalı olmadığını düşündükleri futbolcularla kulübü maddi zarara uğratmadan yollarını ayırdıklarını aktaran Gözbaşı, takımın ara transfer dönemine sağlıklı bir şekilde girmesini sağladıklarını belirtti.

Gözbaşı, teknik direktör Robert Prosinecki'nin 6 Ocak Pazartesi günü kampa katılacağını ve transfer çalışmalarına devam ettiklerini de kaydetti.

Takımın isminin "HES Kablo" olarak değişeceğini vurgulayan Gözbaşı, "Çok zor bir yerde değiliz. Üç maça bakar. Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum. Adeta mesaiye gelir gibi buraya gelip ayrılıyorum. Biz yalnız yapamayız, hepinizin desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Mamur ise Kayserispor'un ligde son sırada olduğunu, küme düşerse sadece takımın değil, şehrin de küme düşeceğini vurguladı.

Bu duruma çok üzüldüğünü belirten Mamur, Kayserispor'un başarısı için geçmişte çalıştıklarını şimdi de seve seve takımın yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Recep Mamur'un adının verildiği tesiste, yapımı tamamlanan ek binanın açılışı gerçekleştirildi, başkan Gözbaşı, Mamur'a forma hediye etti.

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Berna Gözbaşı Kayseri Kayserispor Mehmet Özhaseki Recep Mamur

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