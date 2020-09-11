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Kayserispor’da sırt numaraları belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takımında futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.Süper Lig’de başarılı bir dönem geçirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu.Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:1- İsmail Çipe3- Joseph Attamah4- Dimitrios Kolovetsios5- Oğuzhan Çapar7- Harrison Manzala8- Hasan Hüseyin Acar10- Pedro Henrique11- Muğdat Çelik12- Abdulkadir Taşdan13- Miguel Lopes14- Emre Demir16- Doğan Alemdar17- Nurettin Korkmaz18- Zoran Kvrizc19- Ömer Uzun20- Adem Doğan22- Cristian Sapunaru25- Aaron Lennon26- İlhan Depe32- Yasir Subaşı33- Silviu Lung88- Gustavo Campanharo89- Yaw Achak92- Mario Situm96- Daniel Avromovski

Kayserispor’da sırt numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor takımında futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig’de başarılı bir dönem geçirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:
1- İsmail Çipe
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Oğuzhan Çapar
7- Harrison Manzala
8- Hasan Hüseyin Acar
10- Pedro Henrique
11- Muğdat Çelik
12- Abdulkadir Taşdan
13- Miguel Lopes
14- Emre Demir
16- Doğan Alemdar
17- Nurettin Korkmaz
18- Zoran Kvrizc
19- Ömer Uzun
20- Adem Doğan
22- Cristian Sapunaru
25- Aaron Lennon
26- İlhan Depe
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
88- Gustavo Campanharo
89- Yaw Achak
92- Mario Situm
96- Daniel Avromovski

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Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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