Kayserispor'da yönetim kurulu belli oldu

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Semra Demirer, Mehmet Baykan ve Mehmet Yay getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulumuz bu aksam yapılan toplantıda, yönetim kurulu asil üyeliklerine Semra Demirer, Mehmet Baykan ve Mehmet Yay'ın getirilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan iki gün önce Asbaşkan Ali Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden ayrılmıştı.

