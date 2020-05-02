SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Kayserisporlu Emre Demir, İstanbul yolcusu

Kayserisporlu Emre Demir, İstanbul yolcusu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Kayserisporlu Emre Demir, İstanbul yolcusu

Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

Her fırsatta hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile M.Başakşehir takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
İrfan Can Kahveci'den Muğla Kızılay'a yardımİrfan Can Kahveci'den Muğla Kızılay'a yardım
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri

Fenerbahçe'ye sürpriz forvet

Fenerbahçe'ye sürpriz forvet

Galatasaray'da ayrılık iddiası

Galatasaray'da ayrılık iddiası

Süper Lig iptal mi oluyor?

Süper Lig iptal mi oluyor?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Arda Turan'la yollar ayrıldı

Arda Turan'la yollar ayrıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserisporlu Emre Demir, İstanbul yolcusu

Emre Demir, İstanbul yolcusu

Diyetisyen Duygu Gencel’den futbolculara önemli mesajlar!

Duygu Gencel’den futbolculara önemli mesajlar!

İrfan Can Kahveci, Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışladı

İrfan Can'dan Türk Kızılaya bağış

Milli Futbolcu İrfan Can Kahveci'den Muğla Kızılay'a yardım

İrfan Can Kahveci'den Muğla Kızılay'a yardım

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

Göksel Gümüşdağ açıkladı! Koronavirüs ...

Medipol Başakşehir, 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir yeni transferini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.