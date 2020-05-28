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Kayserisporlu Nurettin Korkmaz:

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz, yeniden sahalara dönmenin sevincini yaşıyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da gelecek vaat eden futbolcuların başında yer alan kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz sevinci yaşanıyor.Yaşadığı şansız sakatlık sonrası formasından uzak kalan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrası yeniden formuna kavuşan Nurettin Korkmaz takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz:

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz, yeniden sahalara dönmenin sevincini yaşıyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da gelecek vaat eden futbolcuların başında yer alan kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz sevinci yaşanıyor.
Yaşadığı şansız sakatlık sonrası formasından uzak kalan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrası yeniden formuna kavuşan Nurettin Korkmaz takımla birlikte çalışmalara başladı. Pandemi süresi genç futbolcuya yararken takımla çalıştıktan sonra özel programlar eşliğinde çalışmalarına devam eden Nurettin Korkmaz kalan son 8 haftada teknik heyetin şans vermesi halinde forma giyebilecek.
Verdiği emeklerin karşılığını almanın gururu içerisinde olduğu ifade eden Nurettin Korkmaz sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “ Bir insanı hayata bağlayan büyük hayalleri, büyük umutları ve sevdaları olmalı. Bir sevda uğruna düşülen yolların derin hikâyeleri olur. İçinde birçok duyguyu barındıran bu yollar kimi zaman inişli kimi zaman çıkışlı olan meşakkatli ve virajlı hayatları sığdırır içinde. Merdivenleri tırmanırken verdiğimiz mücadele inişli dar ve zorlu süreçlerle karşılaştığımızda yerinde sabra bırakmalıdır en keskininden. Gösterdiğimiz sabır işimize olan tutkumuzdan gelir. Tutkusu ve derin sevgisi olmayan bu yollar aşamaz. Hayat bana gülümsediğinde zorlu bir savaştan galip gelmiş bir komutan edasındayım. Verdiğim emeklerin karşılığını almanın gururu içindeyim. Ama hayatta bu zorlu yolları aşma sırası artık bana gelmişti. Biliyorum bu bir sınavdı, biliyorum aşılması gereken zorlu yollardı. Direnmem ve mücadele etmem gerekiyordu. Bana inanan ve güvenen insanlara olan ahdimi yerine getirdim. 6 aylık zor ancak bir kadar da gücüme güç katan sakatlık günlerini geride bıraktım. Şu anda kendimi, bir zafer daha kazanmış gibi hissediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan aileme, kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza ve aynı yolu yürüdüğümüz futbolcu ağabeylerime sonsuz kere minnettarım. En sonunda diyorum ki tutkusu ve derinden sevgisi olan aşar bu yolları” diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:01
Yatsı
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Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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