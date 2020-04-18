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Kayserisporlu Silviu Lung erkek evlat istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir erkek evlat sahibi olmak istediğini ve onun da kendisi gibi kaleci olmasını istediğini söyledi.Korona virus tedbirleri kapsamında Kayserispor tesislerinde kalan ve bireysel antrenman yaparak formunu korumaya çalışan Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir gün erkek evlat sahibi olmak istediğini ve onun da kendisi gibi bir kaleci olmasını istediğini söyledi.

Kayserisporlu Silviu Lung erkek evlat istiyor

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir erkek evlat sahibi olmak istediğini ve onun da kendisi gibi kaleci olmasını istediğini söyledi.
Korona virus tedbirleri kapsamında Kayserispor tesislerinde kalan ve bireysel antrenman yaparak formunu korumaya çalışan Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir gün erkek evlat sahibi olmak istediğini ve onun da kendisi gibi bir kaleci olmasını istediğini söyledi. Rumen kaleci Silviu Lung, "Babam bilinen bir kaleciydi. Onu izleyerek büyüdüm ve kaleci oldum. Babam, polis ve itfaiyeci olsaydı yine onun izinden giderdim. Babamı örnek alırdım. Babam kaleciydi, beni de bir şekilde kaleci yaptı. Bundan gayet memnunum. Oğlumun olmasını çok istiyorum. Oğlum olursa çok mutlu olurum. Onun kaleci olmasını tabi ki isterim. Her şeyden önce sağlıklı ve faydalı bir kişi olmasını, hayattan nasıl zevk alıyorsa öyle yaşamasını isterim. Eşim Roxana, belki doktor olmasını ister. Çünkü kendisi tıp okuyor. Bakacağız artık umarım sağlıklı bir oğlum olur" dedi.
Hes Kablo Kayserispor forması ile çıktığı ilk maçı unutamadığını söyleyen kaleci Lung, "İlk geldiğimde iç sahada ilk maçımda Antalyaspor’a karşısında Eto’nun penaltısını kurtarmıştım. Benim için gerçekten unutulmaz bir andı. İlk maçımda penaltı kurtarmak benim için çok önemliydi ve çok mutlu olmuştum. Geçen sezon 1-1 biten Başakşehir maçı inanılmaz bir atmosfer vardı. O maçta da iyi bir performans göstermiştim" cümleleri kurdu.

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