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Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.05.2020 01:08 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada kente giriş ve çıkışların 15 günlük süreyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’dan 19 Mayıs Salı günü saat 24:00’a kadar geçici olarak durdurulmasına karar verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada kente giriş ve çıkışların 15 günlük süreyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’dan 19 Mayıs Salı günü saat 24:00’a kadar geçici olarak durdurulmasına karar verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Korona virüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önem taşımaktadır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında değerlendirilmesi neticesinde alınan kararlara istinaden; İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2020 tarih ve E.7517 sayılı genelgesi doğrultusunda, İlimizden kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı,özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 günlük süreyle 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24:00’ kadar geçici olarak durdurulmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esastır. İlimize giriş çıkış kısıtlamasına yönelik olarak yayımlanan valiliğimizin tüm genel emirleri ile diğer genel emirlerde belirlenen usul,esas ve istisnalar bu Genel Emir ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacaktır. Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:29
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:41
Yatsı
21:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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