YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti

KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sömestr tatilinin son haftasında 2 gün boyunca Spor A.Ş işbirliği ile ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği gerçekleştirdi.KAYSERmall’da 1-2 Şubat tarihlerinde saat 14:00’da başlayan tüm yaş grupları için birbirinden eğlenceli etkinlikler, diyetisyen, fizyospor danışma alanları, vücut analizi ve ödüllü yarışmalar yapıldı.

KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sömestr tatilinin son haftasında 2 gün boyunca Spor A.Ş işbirliği ile ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği gerçekleştirdi.
KAYSERmall’da 1-2 Şubat tarihlerinde saat 14:00’da başlayan tüm yaş grupları için birbirinden eğlenceli etkinlikler, diyetisyen, fizyospor danışma alanları, vücut analizi ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Etkinlik boyunca birçok branşta spor eğitim paketleri hediye edildi.
KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi Müdürü Mustafa Gökdemir, “Miniklerimiz aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı ve okul öncesi güzel enerji depoladık. Halkımızın göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederiz, etkinliklerimiz hız kesmeden yıl boyunca devam edecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mesut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.