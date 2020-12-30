YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Yeni Yıl Mesajı

KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Yeni Yıl Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.12.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Her bakımdan ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Yeni Yıl Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Her bakımdan ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz. Hiç şüphesiz 2020 yılına pandemi damgasını vurdu. Başlarda sağlık sorunu gibi ortaya çıkan Kovid-19, zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı ve ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı. Reel ekonomi ve özellikle hizmetler sektöründe ciddi ölçüde daralma yaşandı. Ülke olarak bizde bu süreci üreterek, devletimizin de verdiği desteklerle en az hasarla atlatma gayretinde olduk. Haziran ayından itibaren yeni normalle birlikte üretimlerimizi ve ihracatımızı artırmaya başladık. Yılın ikinci yarısında toparlanmaya başladık. 2020 yılını azda olsa büyüme ile kapatacağımız düşüncesindeyim.
Önümüzdeki yıl inşallah aşılamayla birlikte pandeminin en geç yaz ortalarına doğru sona ereceği umudundayız. Yapılacak reformlarla birlikte bizlerde sanayiciler olarak, daha fazla katma değer üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve istihdama daha fazla katkı vermek bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Bu vesile ile zor günlerde üretmeye devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl diliyorum. Başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere üyelerimizin, halkımızın ve tüm sanayicilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, pandemi belasından kurtulduğumuz, sağlık, huzur ve bol bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:46
İkindi
15:12
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.