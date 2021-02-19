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Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

19.02.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Yatağan istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde olan ve kimliği tespit edilemeyen sürücü kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı.Salihpaşalar Mahallesinden Akçaova Mahallesi yönünde seyir halinde olan 48 AED 411 plakalı araç sürücüsü, Akçaova girişinde orta refüjü çarpa çarpa ilerleyerek karşı şeride geçti.

Yatağan istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde olan ve kimliği tespit edilemeyen sürücü kaza yaptıktan sonra kayıplara karıştı.
Salihpaşalar Mahallesinden Akçaova Mahallesi yönünde seyir halinde olan 48 AED 411 plakalı araç sürücüsü, Akçaova girişinde orta refüjü çarpa çarpa ilerleyerek karşı şeride geçti. Aracın sürücüsü kaza sonrası aracı terk edip kayıplara karıştı.
Kaza sonrası Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Emniyet Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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