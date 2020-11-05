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Kaza yapan sürücü ayakkabılarını yalın ayak kalan yolcuya giydirdi

BOLU HABERLERİ  | 05.11.2020 21:38 | Son Güncelleme

Kaza yapan sürücü ayakkabılarını yalın ayak kalan yolcuya giydirdi

Bolu'da kaza yapan minibüs sürücüsü, ayakkabılarını yalın ayak kalan yolcuya giydirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılağıl köyünden kent merkezine doğru seyreden Mustafa Arslantatar idaresindeki 14 AAT 032 plakalı minibüs, Kürkçüler köyü mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken Latif Halafoğlu isimli Suriye uyruklu yolcu araçta sıkıştı.

Halafoğlu, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Ambulansta tedavi edilen Halafoğlu, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kurtarma çalışması sırasında ayakkabıları ve çorapları ekipler tarafından kesilmek zorunda kalan Halafoğlu, kaza mahali ve yol kenarındaki boş arazide bir eşyasını yalın ayak aramak zorunda kaldı.

Halafoğlu'nun durumunu fark eden sürücü Arslantatar, ayakkabılarını çıkartıp ona giydirdi.

Kendisi ise çorapla kalan Arslantatar, arkadaşının kaybolan eşyasını aramasına yardımcı oldu.

Kaybolan eşyasını bulamayan Halafoğlu ve minibüs sürücüsü, daha sonra bölgeye gelen yakınlarının araçlarıyla evlerine gitti.

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