Kazada hayatını kaybeden belediye işçisinin adı yaşatılacak

Dilovası Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, kaza sonucu vefat eden belediye personelinin isminin bir sokağa verilerek yaşatılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşen Dilovası Belediyesi Ağustos ayı meclisinde 4 Gündem maddesinin yanı sıra 2 ek gündem maddesinin görüşüldüğü. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Ağustos ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, önceki gün Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Ayhan Kazak’ın talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Dün gerçekleşen kaza da kazayı yapan da hayatını kaybeden de bizim mesai arkadaşımız. Merhum Ayhan kardeşimiz başarılı, örnek gösterdiğimiz bir arkadaşımızdı. Üzüntülüyüz. Bugün kendisini ebediyete uğurluyoruz. Mesai arkadaşımız Ayhan Kazak’a Allah’tan rahmet ailesi ve dostlarına baş sağılığı diliyorum” dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Şayir, gündeme ilişkin konular hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Mermerciler Sanayi Sitesi’nin OSB ilan edilmesi hakkında konuşan Başkan Şayir, “Sanayicinin hakları savunulurken kamunun ve Dilovası halkının haklarını da savunmak zorundayız. Belediye olarak OSB oluşumuna karşı çıktık. Buranın OSB olması demek Dilovası Belediyesi’nin yıllık gelirinin yüzde 25’inin kesilmesi demektir. Biz gerekli mercilere itirazımızı yaptık. İnşallah dava istediğimiz gibi sonuçlanacaktır. Bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından meclis gündemine geçen Başkan Şayir, gündemde yer alan 5 maddeyi görüştü. Toplantıda, vefat eden belediye personelinin isminin bir sokağa verilerek yaşatılmasına karar verildi.

