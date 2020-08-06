YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kazada hayatını kaybeden belediye işçisinin adı yaşatılacak

Kazada hayatını kaybeden belediye işçisinin adı yaşatılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, kaza sonucu vefat eden belediye personelinin isminin bir sokağa verilerek yaşatılmasına karar verildi.Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşen Dilovası Belediyesi Ağustos ayı meclisinde 4 Gündem maddesinin yanı sıra 2 ek gündem maddesinin görüşüldüğü.

Dilovası Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, kaza sonucu vefat eden belediye personelinin isminin bir sokağa verilerek yaşatılmasına karar verildi.
Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşen Dilovası Belediyesi Ağustos ayı meclisinde 4 Gündem maddesinin yanı sıra 2 ek gündem maddesinin görüşüldüğü. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Ağustos ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, önceki gün Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Ayhan Kazak’ın talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Dün gerçekleşen kaza da kazayı yapan da hayatını kaybeden de bizim mesai arkadaşımız. Merhum Ayhan kardeşimiz başarılı, örnek gösterdiğimiz bir arkadaşımızdı. Üzüntülüyüz. Bugün kendisini ebediyete uğurluyoruz. Mesai arkadaşımız Ayhan Kazak’a Allah’tan rahmet ailesi ve dostlarına baş sağılığı diliyorum” dedi.
Konuşmasına devam eden Başkan Şayir, gündeme ilişkin konular hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Mermerciler Sanayi Sitesi’nin OSB ilan edilmesi hakkında konuşan Başkan Şayir, “Sanayicinin hakları savunulurken kamunun ve Dilovası halkının haklarını da savunmak zorundayız. Belediye olarak OSB oluşumuna karşı çıktık. Buranın OSB olması demek Dilovası Belediyesi’nin yıllık gelirinin yüzde 25’inin kesilmesi demektir. Biz gerekli mercilere itirazımızı yaptık. İnşallah dava istediğimiz gibi sonuçlanacaktır. Bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.
Konuşmasının ardından meclis gündemine geçen Başkan Şayir, gündemde yer alan 5 maddeyi görüştü. Toplantıda, vefat eden belediye personelinin isminin bir sokağa verilerek yaşatılmasına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:55
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:18
Yatsı
21:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Seyhan Eczanesi
Izmit
Lerzan Eczanesi
Derince
Temir Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.