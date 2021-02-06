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Kazada ölen anne baba ve çocukları Denizli’de toprağa verilecek

06.02.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada hayatını kaybeden anne baba ve çocukları Denizli’de toprağa verilecek.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba Mustafa Vurmaz, anne Sibel Vurmaz ile 8 yaşındaki çocukları Ege Tuna Vurmaz’ın cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada hayatını kaybeden anne baba ve çocukları Denizli’de toprağa verilecek.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba Mustafa Vurmaz, anne Sibel Vurmaz ile 8 yaşındaki çocukları Ege Tuna Vurmaz’ın cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazeler helallik alınması için memleketleri Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi’ne getirildi. Burada baba Mustafa Vurmaz’ın yeğeni Mehmet Çetinkaya ile Münevver Çetinkaya’nın evine getirilen cenazeler için helallik alındı. Feci kazada hayatını kaybeden ailenin yakınları helallik alınması sırasında sinir krizleri geçirdi. Yapılan duaların ardından cenazeler defnedilmek üzere Denizli’ye götürüldü. 3 kişilik aile, yarın son yolculuklarına birlikte uğurlanacak.

Olayın geçmişi
Alaşehir istikametinden Salihli istikametine giden Mustafa Vurmaz yönetimindeki 07 BFJ89 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa K. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin arka koltuğunda bulunan Vurmaz çiftçinin çocukları Ege Tuna Vurmaz (8) ve Ezgi Tuna Vurmaz (12) ise ağır yaralı olarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Ege Tuna Vurmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatlarını kaybetti.

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