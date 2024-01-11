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Kazada ölen gencin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: “Helallik almadan ölmeyin"

11.01.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ercan Gül’ün, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı, “Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak” paylaşımı dikkat çekti.

Kazada ölen gencin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: “Helallik almadan ölmeyin"

Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde, Trabzon istikametine giden D.K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon istikametinden Giresun istikametine seyir halindeki Ercan Gül (34) yönetimindeki 28 TB 667 plakalı araç, Eynesil’in şehir merkezinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Ercan Gül’ün sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Gül’ün bir süre önce yaptığı, "Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak” paylaşımı dikkat çekti.

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