YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kazada ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi

Kazada ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde tır ile gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şemsi Hasmercan düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkiinde meydana gelen kazada, Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Remzi Beldek’in (52) kullandığı 26 E 1161 plakalı tır ile çarpıştı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde tır ile gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şemsi Hasmercan düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkiinde meydana gelen kazada, Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Remzi Beldek’in (52) kullandığı 26 E 1161 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Şaban Hasmercan (67) ile Kıbrıs gazisi Şemsi Hasmercan (65) hayatını kaybetti.
Kazada ölen Hasmercan için Bolvadin ilçesinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Şemsi Hasmercan askerlerin omuzlarında Büyükkarabağ köyü kabristanlığında toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Başak Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Afyonkarahisar’da bir kasaba karantinaya alındı

Afyonkarahisar’da bir kasaba karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.