Kazada ölen oğulları için öğrencilere atkı ve bere dağıttılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 6 yıl önce bir kazada hayatını kaybeden İngilizce Öğretmeni Harun Karacan’ın ailesi kırsal mahalle okullarında eğitim gören öğrencilere yüzlerce bere ve atkı hediye etti.

Merhum İngilizce Öğretmeni Harun Karacan anısına Babası Dursun Karacan ve Annesi Zülbiye Karacan tarafından hazırlanan atkı, bere ve kırtasiye malzemeleri, düzenlenen bir organizasyonla kırsal mahallelerdeki ilköğretim okullarına dağıtıldı.

Dağıtım için hazırlanan kışlık aksesuar ve kırtasiye malzemeleri Edincik, Aksakal, Erikli ve Yeni Yenice’deki ilkokullarda minik öğrencilere hediye edildi.

