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Kazada pert olan araçta burunları bile kanamadı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil pert olurken, araç içerisindeki yolcuların burnu bile kanamadı.Alınan bilgiye göre, Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Soner Şahin’in kullandığı 16 AFH 615 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden şerit değiştirmesiyle beraber sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil pert olurken, araç içerisindeki yolcuların burnu bile kanamadı.
Alınan bilgiye göre, Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Soner Şahin’in kullandığı 16 AFH 615 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden şerit değiştirmesiyle beraber sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağaçlara ve bariyerlere çarparak durabilen araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisindeki yolcular kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

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