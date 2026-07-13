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Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınması X'in gündeminde. Ciddi iddiaların konuşulduğu soruşturma sonrası Fatih Portakal da sessiz kalmadı.

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrası gündeme gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.

HALUK LEVENT NEDEN GÖZALTINDA?

Haluk Levent; "dernekler kanununa muhalefet", "kara para" ve "örgüt üyeliği" ile suçlanıyor. Levent'in, 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddiası yer aldı, ayrıca şarkıcının Ahbap Derneği'ne ait hesaptan asistanına 120 milyon lira aktardığı öne sürüldü.

Haluk Levent X in gündeminde: Fatih Portakal dan dikkat çeken sözler 1

Haluk Levent hakkındaki iddialar X'te de gündemin ilk sırasında. Yeşim Salkım, Sinan Akçıl, Oğuzhan Uğur gibi isimlerden sonra Fatih Portakal da konuya dair sessiz kalmadı.

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Fatih Portakal şu paylaşımıyla gündeme geldi:

Haluk Levent X in gündeminde: Fatih Portakal dan dikkat çeken sözler 2

"Toplum kahramanlar yaratmayı seviyor. Hayal kırıklıkları neden sürekli yaşanıyor? Ya toplum saf ya da karşı taraf çok zeki gibi basit açıklama cevap değil. Veya usulsüzlükler varsa neden şimdi ortaya çıktı? 10 yıldır ne nasıl denetleniyor?
Ülkede her türlü senaryoya açığım."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Haluk Levent
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