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Kazada yaralanan yaşlı adam Kuşadası’ndaki hastanede hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 16.12.2020 23:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesi’nde bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı bir adam ile motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan yaşlı adam Kuşadası’ndaki hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Germencik ilçesi’nde bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı bir adam ile motosiklet çarpıştı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, 16 gün önce Germencik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde ilerleyen Nafiz Aycen(86), bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Aycen, olay yerine çağrılan ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşmasının ardından beyin kanamak geçiren yaşlı adam ambulansla Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’ne sevk edildi. Futbol sevdasıyla Germencik’te tanınan 86 yaşındaki Nafiz Aycen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aycen’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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