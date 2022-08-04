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Kazakistan heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

04.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

MERSİN (AA) - Kazakistan'dan gelen heyet, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un bir iştiraki olan Rusatom Uluslararası Ağ Şirketi desteğiyle düzenlenen ziyarete, Kazakistan'dan gelen 22 yetkili katıldı.

Ziyaretin ilk gününde zorunlu güvenlik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapılan heyet, daha sonra inşaat sahasını gezdi.

Kazakistan heyeti daha sonra Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve santralin diğer yetkilileriyle bir araya geldi.

Zoteeva, yaptığı açıklamada, konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akkuyu NGS'nin Türkiye için öneminden bahseden Zoteeva, şunları kaydetti:

"Umarım iş birliği atmosferini, yaratıcılığı, mühendislik yeteneklerini görme fırsatı oluşmuştur. Akkuyu NGS, dünyada 'yap-sahip ol-işlet' modeline göre uygulanan ilk ve tek nükleer güç santrali projesidir. Türkiye'nin nükleer enerjide yolculuğunun başlangıcı, 2010 yılında Rus teknolojisi ile dört üniteli Akkuyu NGS inşaatının hükümetler arası anlaşmanın imzalanmasıyla gerçekleşti."

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh de sunumunda katılımcılara proje modeli, ana ekipmanın teknik özellikleri, inşaatın ana aşamaları ve projenin bölgenin kalkınmasına katkısı hakkında bilgi verdi.

Heyet, ziyaretin ikinci gününde ise Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve çeşitli kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

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