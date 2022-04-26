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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

26.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sapiyev'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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