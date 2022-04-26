Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sapiyev'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



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