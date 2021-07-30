Kazdağı Milli Parkı ziyaretçi girişine kapatıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, orman yangını riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.
Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kazdağı Milli Parklar sınırları dahilinde bulunan Düden, Padişah Pınarları, Şahindere Kanyonu, Beypınarı, Kazdağı Tabiatı Koruma Alanı, Kirsealanı, Akyer, Cam Seyir Terası ve Yörükküpü mevkilerindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Ayrıca Hasanboğuldu ve Pınarbaşı günübirlik kullanım alanları haricinde mangal, semaver ve ateş ile anız yakılmaması kararı alındı.
Tespit edilen aykırılıklara karşı ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler uygulanacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz