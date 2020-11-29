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Kazık çalarken yakalandılar

SİVAS HABERLERİ  | 29.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Sivas’ta Orman Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalarken suçüstü yakalanan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Sivas’ta Çelebiler yakınlarında, Sivas Orman Müdürlüğüne ait ağaçlandırma bölgesinde tel çitleri tutmada kullanılan demir L profil kazıların çalındığı ihbarı yapıldı.

Kazık çalarken yakalandılar

Sivas’ta Orman Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalarken suçüstü yakalanan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Sivas’ta Çelebiler yakınlarında, Sivas Orman Müdürlüğüne ait ağaçlandırma bölgesinde tel çitleri tutmada kullanılan demir L profil kazıların çalındığı ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, O.S.(22) ve M.T. (21) kazıkları çalarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında 23 adet demir kazık ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce çalmış olukları 18 kazığı 150 TL karşılığında sattığı öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Kazık çalarken yakalandılar

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