KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi çevre illere de hizmet veriyor.

Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Çankırı gibi illerden de hastaların sağlığına kavuşmasına imkan sağlayan ve 6 yıl önce açılan servis 16 yatakla hizmet veriyor.

Hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren manevi danışmanının da bulunduğu merkezde hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

- "Nörolojik hastalığı olan yatağa bağımlı hastaların tedavilerini yapıyoruz"

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Didem Adahan, AA muhabirine, kliniğin Kasım 2015'te hizmet vermeye başladığını söyledi.

Serviste 3 aile hekimliği uzmanı, 20'ye yakın aile hekimliği asistanı, 10 hemşire, bir yaşlı bakım teknikeri, 5 temizlik personeli, bir manevi danışman, bir sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, eczacı, psikolog ve fizyoterapist bulunduğunu anlatan Adahan, "Öncelikle nörolojik hastalığı olan yatağa bağımlı ve son dönem kanser hastalarının semptomatik tedavilerini yapıyoruz." dedi.

Adahan, palyatif tedavinin, tedavi etmekten öte hastanın yaşam kalitesini yükseltmek amacı taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasta yakınlarını da eğitiyoruz. Özellikle yoğun bakımdan çıkan, tüple beslenen ya da solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımdan çıkan hastaların hasta yakınlarına, bakım verecek olanlara eğitimlerini palyatif bakım ünitemizde veriyoruz. Çok yoğun bir klinik burası. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de palyatif Kovid bakım gibi çalıştık. Burada Kovid enfeksiyonunu da tedavi ettik. Burada hastalar çok uzun süre yattığı için hasta yakınları için çamaşır makinesi, kurutma makinesi, televizyonların ve oturma gruplarının olduğu çok amaçlı salonumuz var."

Palyatif bakım servisinde manevi danışmanın her gün hem hastalarla hem de hasta yakınlarıyla konuştuğunu anlatan Adahan, talebin çok fazla olduğunu ve yatak sayısını artırarak daha çok kişiye hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

- "Palyatif bakım felsefesi ile hizmet veren birkaç merkezden biri"

Adahan, palyatif bakım felsefesi ile hizmet veren birkaç merkezden birinin hastaneleri olduğunu anlatarak, "Yakın çevredeki illere de hizmet veriyoruz. Kastamonu, Zonguldak, Çankırı, Bolu ve Ankara ile İstanbul'da oturup da ailesi burada olan hastaları palyatif bakım ünitesine kabul ediyoruz. Bizim farkımız palyatif bakım hizmetini gerçek anlamda veriyor olmamız. Ekibimizin işini severek yapması. Bu konuda hastane yönetiminin de büyük katkıları var. Bize çok destek oluyorlar. Ünitemiz palyatif bakım üniteleri içinde parmakla gösterilecek bir ünite." şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi manevi destek uzmanı Hatice Şahin de Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde görev yaptığını aktardı.

Manevi danışmanlık ve rehberliğin, sağlık kuruluşlarındaki hasta, hasta yakınları ve hastane personelini kendi istekleri doğrultusunda manevi ve dini referanslarla destek sunmaya dayandığını vurgulayan Şahin, manevi destek hizmetinin palyatifte her gün yapıldığını sözlerine ekledi.

