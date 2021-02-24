KBÜ öğrencilerine “İletişim ve Medya” eğitimi

TRT, yarım asrı geçen tecrübesini geleceğin iletişimcileriyle paylaşmak üzere TRT Akademi Atölyesi projesi kapsamında “İletişim ve Medya” eğitimlerinin ilkine Karabük Üniversitesinde başladı.

TRT Eğitim Daire Başkanlığı Karabük Üniversitesi öğrencilerine TRT bünyesindeki uzman kadrolar ile atölye çalışması sunarak, kurumsal bilgi ve birikimini gençlerle paylaşmak amacıyla eğitimler düzenliyor.

Eğitimlerle birlikte kendi alanında çağdaş yayıncılık teknolojileri refah seviyesine erişmiş bir kurum olan TRT´nin alanında uzman çalışanlarıyla KBÜ’de öğrenim gören geleceğin iletişimcilerini buluşturarak, tecrübelerin paylaşılması hedefleniyor.

2021 yılının ilk ‘İletişim ve Medya” eğitimleri Karabük Üniversitesi ile başladı. TRT’nin alanında uzman medya ustaları öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşuyor. Araştırmacı Nurten Erdem, Spiker Fulin Arıkan, Prodüktör Zeynep Keçeciler, Muhabir Mehmet Kancı, Muhabir Abdullah Koltuk ve Baş kameraman Sabri Savcı tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara ilk derste TRT’nin kurumsal yapısı anlatıldı. İletişim, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma, belgesel yapımcılığı, haber yazım teknikleri gibi konularda bilgi aktarımı yapıldı. Öğrenciler de merak ettiklerini işin uzmanlarına sordu.

Üç gün boyunca devam edecek olan eğitimlerin, ikinci gününde katılımcılara savaş muhabirliği anlatıldı.

