YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

KARABÜK HABERLERİ  | 11.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında milli şairin hayatını anlatan "İstiklal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen oyunun senaryosunu Nur Banu Öztürel kaleme alırken, yönetmenliğini ise Orhan Karataş üstlendi.

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında milli şairin hayatını anlatan "İstiklal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen oyunun senaryosunu Nur Banu Öztürel kaleme alırken, yönetmenliğini ise Orhan Karataş üstlendi. ‘İstiklal’ oyunu altı kişilik bir ekip tarafından tek perde olarak sahnelendi. Eğitici ve öğretici bir oyun olduğunu aktaran yönetmen Karataş, "Bugüne kadar yapılanın dışında bir şey yapmak istedik. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, Milli Mücadele’ye katkıları ve yazarlık yönünü didaktik bir şekilde ele aldık. Mehmet Akif’i gençlere öğretmek istiyoruz" dedi.
Seyirciyi İstiklal Marşı’nın yazıldığı döneme de götüren oyun, izleyenler tarafından alkış toplarken aynı zamanda duygusal anlar yaşattı. Ayrıca oyunun sonunda tüm salon ve oyuncular İstiklal Marşı’nı tek bir ağızdan okudu.

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’u mahkemeye verdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Biga’da korona virüs için tedbirler alınıyor

Karabük Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Uygar Eczanesi
Besbinevler
Hazel Eczanesi
Safranbolu
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.