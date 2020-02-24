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KBÜ’lü öğrenciler "Girişimcilik Kampı"nda yarı finalde

KARABÜK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinden oluşan üç ekibin katıldığı "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" girişimcilik kampında "Diabetic’s friends" ekibi yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.Türkiye’nin en kapsamlı erken girişimcilik programı olan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" kampı, toplamda 43 üniversiteden 36 ekibin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

KBÜ’lü öğrenciler "Girişimcilik Kampı"nda yarı finalde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinden oluşan üç ekibin katıldığı "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" girişimcilik kampında "Diabetic’s friends" ekibi yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.
Türkiye’nin en kapsamlı erken girişimcilik programı olan "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" kampı, toplamda 43 üniversiteden 36 ekibin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. KBÜ öğrencilerinden oluşan "Diabetic’s Friends", "Drowsiness Fighters" ve "Nevuscode" takımlarının yer aldığı kampta, "Diabetic’s friends" ekibi yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.
Tıp Mühendisliği öğrencileri Ayşenur Mete, İbrahim Telli ve Taleh Binnatov ile Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aslıhan Gürler’in yer aldığı "Diabetic’s Friends" ekibi, "Tip 2 Diyabet" hastaları için "Nefesten Şeker Ölçüm ve Takibi Cihazı" ile programda yer aldı.
KBÜ öğrencilerinin geliştirdiği sistem ile "Tip 2 Diyabet" hastalar için "Nefesten Şeker Ölçüm ve Takibi" cihazı, günlük kan şekeri takibini nefes yoluyla sağlıyor.
Toplamda 5 gün süren programda girişimcilik ile ilgili çeşitli eğitimler de verildi. Eğitim sonrası yapılan sunumları dinleyen 12 rehber 12 takım ile eşleşti. "Diabetic’s Friends" ekibi, bulut bilişim sektörünün Türkiye’deki en büyük şirketlerinden olan Medianova kurucusu ve CEO’su Serkan Sevim ile eşleşti.

KBÜ’lü öğrenciler

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