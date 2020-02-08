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KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç’dan ’28 Şubat’tan 2023 Türkiye’sine’ konferans

KİLİS HABERLERİ  | 08.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

7 Aralık Üniversitesinde Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat’tan 2023 Türkiye’sine konulu konferans verecek.Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 26 Şubat 2020 tarihinde KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından rektörlük Konferans salonunda Üniversites öğrencileri ile Kilisliler ile bir araya gelecek.

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç’dan ’28 Şubat’tan 2023 Türkiye’sine’ konferans

7 Aralık Üniversitesinde Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat’tan 2023 Türkiye’sine konulu konferans verecek.
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 26 Şubat 2020 tarihinde KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından rektörlük Konferans salonunda Üniversites öğrencileri ile Kilisliler ile bir araya gelecek. Malkoç, 28 Şubat’tan 2023 Türkiye’sine konulu konferansına yoğun katılım olması bekleniyor. KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konferans öncesinde Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi başta olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

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İmsak
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Sabah
07:21
Öğle
12:51
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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