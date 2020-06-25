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Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Kafe’de çayı 1 TL’den verecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi eski su ürünleri bölgesinde modern tarzda, ucuz ve kaliteli hizmet verecek ‘Halk Kafe’ yapımı çalışmalarına başladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi eski su ürünleri bölgesinde modern tarzda, ucuz ve kaliteli hizmet verecek ‘Halk Kafe’ yapımı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çayın 1 liradan satılacağı ve diğer kafelere de örnek olacağını söylediği kafeye ‘Halk Kafe’ adını verdiklerini söyledi.
Başkan Halil Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle çalışmaları yerinde inceledi, brifing aldı. Yaz ayları bitmeden çalışmaların tamamlanması talimatını veren Başkan Posbıyık, Ereğli halkına modern tarzda, ucuz ve kaliteli bir mekan kazandıracaklarını söyledi.

“Çay 1 TL olacak”
‘Halk Kafe’de çayın 1 liradan satılacağını ve Belediye olarak işleteceklerini açıklayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi; “Öncelikle Su Ürünleri lafını kaldırıyoruz buraya ‘Halk Kafe’ adını veriyoruz. Burası halkın kafesi olacak. Kdz. Ereğli halkının ve çevreden gelen misafirlerimizin en beğendiği mekan. Denize sıfır çok güzel bir mekan. Modern bir proje yaptık. Titizlikle hazırlanan bu projeyi yaklaşık 2 milyon civarında ihaleye çıkardık. Sözleşme bitim tarihi Eylül 10. Ancak müteahhit daha önce bitirebilir. En yakın zamanda halkımıza yeni ürünlerle, yeni içecek malzemeleriyle çayın da 1 liradan satılacağı, modern bir şekilde sunumda bulunacağız. Halk Kafe sadece Ereğli halkına hizmet açısından değil, aynı zamanda çevredeki kafelere de örnek olacak, yenileşmeye gitmelerini sağlayacak. Buraya çok modern bir kafe yapıyoruz. İnşallah halkımızla birlikte açılışımızı yapacağız, birlikte çayımızı içeceğiz. İşletmeciliğini Belediye yapacak. Personelimiz çalışacak. Çay ocakları ve yeme içme bölümünde de belediye elemanları hizmet edecek. Halkımıza ucuz çay ikram edeceğiz. Bundan evvelki fiyatların aynısı olacak. Projemizi kışın da kullanabileceğimiz şekilde hazırladık. Açıp, kapanan cam mekanlar olacak. Manzarayı kesmeyecek şekilde proje hazırlandı. Yaz, kış burada hizmet devam edecek. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun.”

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