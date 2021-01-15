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Kdz. Ereğli Belediyesi kar hazırlığını tamamladı

15.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yağmaya başlayan ve bir hafta süreyle kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri Müdürlükleri ile Zabıta başta olmak üzere bütün birimler, araç, ekipman ve personel açısından kar yağışıyla mücadele için altyapıyı hazırladı. Belediye araçları, ihtiyaç halinde acil hastaları, hamileleri ve diyaliz hastalarını hastanelere taşımak için görevlendirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert tüm önlemlerin alındığını belirterek, şunları söyledi: “Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatıyla kış hazırlıklarımız tamam. 20 tane araçla beraber Ereğli’nin her tarafına müdahale edecek durumdayız. 7/24 ekiplerimiz hazır vaziyette. Bin 200 ton tuzumuz mevcuttur. Don olaylarına karşı hemen müdahale edecek tuzlama ekiplerimiz hazır vaziyette. Önceliğimiz Hastane yolu ve ana arterleri sürekli açık tutmak. Hastane rampası başta olmak üzere belli noktalarda araçlarımız nöbette. Diğer bölgelere de kısa sürede müdahale ederek yol açma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlar olumsuzluklarla karşılaşmaları durumunda ‘Alo 153 Zabıta’ hattına bildirebilirler. Belediyenin sosyal medya hesabına yazabilirler. Tüm ihbarlar değerlendirilerek sorun yaşanan bölgelere anında müdahale edilecek.”

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