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Kdz. Ereğli Belediyesi kurban yakalama timi kurdu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için ekip kurdu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için ekip kurdu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, veteriner hekim ve 2 personelden oluşan Kurbanlık Hayvan Yakalama Timi kurdu.
Kurban Bayramı’nda sıkça yaşanan kaçan kurbanlık hayvan olaylarına müdahale etmek için oluşturulan ekibe, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.
Yakalama timi, olay anında sakinleştirici ilaç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı ve ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacak.
Kurban Bayramı’nda yakalama timine ihtiyaç duyan vatandaşlar 153 Alo Zabıta ve 3150102 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nin telefon numaralarını arayarak yardım isteyebilecekleri belirtildi.

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