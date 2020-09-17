YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli Belediyesi Ören Mahallesi’ne asfalt çalışması yaptı

Kdz. Ereğli Belediyesi Ören Mahallesi’ne asfalt çalışması yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak ve emisyon asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak ve emisyon asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ören Mahallesi Meşelik Sokak’taki yollar emisyon asfalt ile kaplandı. Muhtar Halil Sever, “Yapılan çalışma ile toz ve çamurdan kurtulduk. Başkanımız Halil Posbıyık’a Ören halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sezon 15 bin ton sıcak asfalt ve 70 bin metrekare emisyon asfalt hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, sahil bandındaki sıcak asfalt çalışmasının yanında Ören Mahallesi Meşelik Sokak’taki yolları da emisyon asfalt ile kapladı. Mahalle Muhtarı Halil Sever, yapılan çalışma ile toz ve çamurdan kurtulduklarını belirterek, “Mahallemizin Meşelik Sokak bölümündeki bazı yollar ham yoldu. Kadastro olmayan yollar da dahil, vatandaşımız müsaade ettiği ölçüde belediyemiz asfalt döktü. Yapılan çalışma ile toz ve çamurdan kurtulduk. Başkanımız Halil Posbıyık’a Ören halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Arik, Recep Karaali ve Metin Sorvan da yapılan hizmetler için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
12:52
İkindi
16:21
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Çağalı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kara, "Bizim tek gücümüz üyemizdir"
Kara, "Bizim tek gücümüz üyemizdir"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.