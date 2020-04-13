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Kdz. Ereğli belediyesi sağlık ocaklarına maske dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.04.2020 19:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki evlere sağlık seti desteğinde bulunmasının ardından 17 aile sağlık ocaklarına da maske ve el dezenfektanı dağıttı.Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla 9 Nisan Perşembe günü başlayan dağıtım kapsamında 12 şehir merkezi ile Süleymanbeyler, Gülüç, Kurtlar, Ormanlı ve Güneşli Aile Sağlık Merkezlerine, her birinin içinde 60 adet maske ile el dezenfektanı bulunan 48 çanta sağlık seti desteğinde bulunuldu.Belediye Veterinerlik İşleri ekipleri çantaları sağlık merkezlerindeki doktorlara teslim etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki evlere sağlık seti desteğinde bulunmasının ardından 17 aile sağlık ocaklarına da maske ve el dezenfektanı dağıttı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla 9 Nisan Perşembe günü başlayan dağıtım kapsamında 12 şehir merkezi ile Süleymanbeyler, Gülüç, Kurtlar, Ormanlı ve Güneşli Aile Sağlık Merkezlerine, her birinin içinde 60 adet maske ile el dezenfektanı bulunan 48 çanta sağlık seti desteğinde bulunuldu.
Belediye Veterinerlik İşleri ekipleri çantaları sağlık merkezlerindeki doktorlara teslim etti. Sağlık çalışanları, destekleri için Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ettiler.
Sağlık setinin içinde ayrıca Başkan Posbıyık’ın sağlık çalışanlarına yönelik mesajı yer aldı. Posbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi:“Bu zor günlerde büyük bir özveriyle sürdürdüğünüz mücadele hepimizi derinden etkiliyor. Bütün kalbimizle yanınızdayız. Sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak korona virüs tehdidinin ortaya çıkmasıyla beraber, bütün kadrolarımızla birlikte yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Şehrin, ortak alanların dezenfekte edilmesi konusunda ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz 200 bin maske ve 60 bin el dezenfektanını kapı kapı dolaşarak halka ücretsiz dağıttık. İhtiyacı olanlara, işsiz kalanların ailelerine sıcak yemek gönderiyoruz. İçinde 4’er maske, bir şişe el dezenfektanı, 2 sabun ve maske kullanım kurallarının anlatıldığı bilgi notunun bulunduğu çantaları, belediye ekiplerimiz 50 bin hanenin tümüne ulaştırdı. Amacımız bu salgına karşı verilen topyekûn mücadelenin bir parçası olmak ve halkımızın korunmasına katkıda bulunmak. Ereğli’nin sağlığını korumak için hayatlarınızı riske atarak sürdürdüğünüz bu mücadelede her zaman yanınızda olacağız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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